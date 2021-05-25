Коронавирусом в Украине заболели 2,6 тысячи человек за сутки, вылечились более 17 тысяч

По состоянию на утро вторника, 25 мая, в Украине официально подтверждено 2 186 463случая коронавирусной инфекции. Из них 2 608 – обнаружены за прошедшие сутки, детей – 129, медицинских работников – 76.

От COVID-19 в стране умерли уже 49 685 человек (+249 за сутки), выздоровели 1 975 064 (+17 504). Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

г. Киев – 402/202

Винницкая область – 47/391

Волынская область – 92/111

Днепропетровская область – 168/87

Донецкая область – 75/342

Житомирская область – 33/118

Закарпатская область – 38/139

Запорожская область – 206/144

Ивано-Франковская область – 38/210

Киевская область – 170/266

Кировоградская область – 25/28

Луганская область – 56/211

Львовская область – 214/178

Николаевская область – 139/154

Одесская область – 75/326

Полтавская область – 112/41

Ривненская область – 139/96

Сумская область – 32/ 0

Тернопольская область – 53/99

Харьковская область – 153/126

Херсонская область – 22/32

Хмельницкая область – 16/128

Черкасская область – 106/23

Черновицкая область – 39/158

Черниговская область – 57/8

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине предварительно запланировали запустить "паспорта вакцинации" с 1 июля. Запуск должен состояться одновременно с соответствующими процессами в ЕС.