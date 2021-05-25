Коронавирусом в Украине заболели 2,6 тысячи человек за сутки, вылечились более 17 тысяч
По состоянию на утро вторника, 25 мая, в Украине официально подтверждено 2 186 463случая коронавирусной инфекции. Из них 2 608 – обнаружены за прошедшие сутки, детей – 129, медицинских работников – 76.
От COVID-19 в стране умерли уже 49 685 человек (+249 за сутки), выздоровели 1 975 064 (+17 504). Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.Количество новых случаев/прививок в регионах за сутки:
г. Киев – 402/202
Винницкая область – 47/391
Волынская область – 92/111
Днепропетровская область – 168/87
Донецкая область – 75/342
Житомирская область – 33/118
Закарпатская область – 38/139
Запорожская область – 206/144
Ивано-Франковская область – 38/210
Киевская область – 170/266
Кировоградская область – 25/28
Луганская область – 56/211
Львовская область – 214/178
Николаевская область – 139/154
Одесская область – 75/326
Полтавская область – 112/41
Ривненская область – 139/96
Сумская область – 32/0
Тернопольская область – 53/99
Харьковская область – 153/126
Херсонская область – 22/32
Хмельницкая область – 16/128
Черкасская область – 106/23
Черновицкая область – 39/158
Черниговская область – 57/8
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине предварительно запланировали запустить "паспорта вакцинации" с 1 июля. Запуск должен состояться одновременно с соответствующими процессами в ЕС.
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