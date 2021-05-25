Коронавирусом в Украине заболели 2,6 тысячи человек за сутки, вылечились более 17 тысяч

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 25 мая, в Украине официально подтверждено 2 186 463случая коронавирусной инфекции. Из них 2 608 – обнаружены за прошедшие сутки, детей – 129, медицинских работников – 76.

От COVID-19 в стране умерли уже 49 685 человек (+249 за сутки), выздоровели 1 975 064 (+17 504). Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

Количество новых случаев/прививок в регионах за сутки:

  • г. Киев – 402/202

  • Винницкая область – 47/391

  • Волынская область – 92/111

  • Днепропетровская область – 168/87

  • Донецкая область – 75/342

  • Житомирская область – 33/118

  • Закарпатская область – 38/139

  • Запорожская область – 206/144

  • Ивано-Франковская область – 38/210

  • Киевская область – 170/266

  • Кировоградская область – 25/28

  • Луганская область – 56/211

  • Львовская область – 214/178

  • Николаевская область – 139/154

  • Одесская область – 75/326

  • Полтавская область – 112/41

  • Ривненская область – 139/96

  • Сумская область – 32/0

  • Тернопольская область – 53/99

  • Харьковская область – 153/126

  • Херсонская область – 22/32

  • Хмельницкая область – 16/128

  • Черкасская область – 106/23

  • Черновицкая область – 39/158

  • Черниговская область – 57/8

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Пандемия коронавируса в Украине.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине предварительно запланировали запустить "паспорта вакцинации" с 1 июля. Запуск должен состояться одновременно с соответствующими процессами в ЕС.

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