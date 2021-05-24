Украинских учителей могут обязать вакцинироваться от COVID-19, – Шкарлет

В Украине хотят ввести обязательную вакцинацию против коронавируса для учителей. Такой механизм уже прорабатывается на уровне Кабинета министров.

Соответствующее заявление в интервью "РБК-Украина" сделал министр образования и науки Сергей Шкарлет. В то же время он напомнил, что пока от педагогов законодательно не требуют обязательно прививаться от COVID-19.

Однако новация, которую поддерживает правительство, добавил чиновник, крайне необходима. Ведь учителя являются потенциальными носителями возбудителя болезни, которые находятся в окружении большого количества детей и коллег.

"Дети меньше болеют, но они являются носителями. Надо подумать о том, что, возможно, нужно в квалификационную характеристику профессии внести обязательно или вакцинацию, или ПЦР-тест", – сказал Шкарлет, добавив, что сначала в образовательной сфере на вакцинацию соглашались 32% сотрудников.

"По состоянию на сейчас в школах и садиках у нас уже 250 тысяч работников записаны на вакцинацию, по учреждениям высшего образования и колледжах желающих более 25 тысяч (в среднем по всем учреждениях – это более 90% всех сотрудников). Точно знаю, что по Киеву уже даже начали ревакцинацию. Возможно, название вакцины Pfizer даст нам еще больший процент желающих", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко, которого назначили министром здравоохранения, заявил, что до сентября необходимо вакцинировать всех педагогов в Украине. В таком случае образовательным учреждениям не придется идти на карантин, если вспыхнет новая волна коронавируса.

Напомним, работников образования, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания 2021 года, по их желанию будут прививать китайской вакциной против COVID-19 CoronaVac.