Врач назвал вид транспорта с минимальным риском заразиться COVID-19

Минимальный риск заразиться коронавирусом – в самолете. Это связано с кратностью воздухообмена.

Такое заявление в эфире телеканала "Украина 24" сделал глава национальной экспертной групп по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог Андрей Александрин. Он пояснил, что речь идет о времени, за которое в течение часа полностью меняется воздух.

"Есть такое понятие, как "кратность воздухообмена", это время, за которое в течение часа воздух полностью меняется. Для лечебных учреждений кратность воздухообмена должна быть равна от 6 до 12, в самолетах она – 60. С точки зрения инфекционной безопасности в самолетах правильная вентиляция, она идет сверху вниз, практически нет никаких рисков", – подчеркнул Александрин.

Несмотря на это, врач заявил о необходимости соблюдать противоэпидемиологические правила.

"Но это (почти отсутствие рисков – ред.) при том, что люди будут сидеть, не разговаривать, не кричать, и в масках. Действительно риск инфицирования в самолетах минимальный", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александрин спрогнозировал новые вспышки коронавируса в Украине, потому что люди не соблюдают карантин.