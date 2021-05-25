Медики нашли новый вид плесени в организме пациента после COVID-19
В Индии врач сообщил об обнаружении у пациента в организме сразу трех видов плесени – черной, белой и желтой. Третий вид грибковой плесени был обнаружен у человека впервые.
Отмечается, что пациент два месяца лечился от коронавируса и начал поправляться, передают ndtv.com. Но затем одна сторона лица мужчины начала опухать и он не мог открыть глаза.
Также у пациента началось кровотечение из носа, кровь обнаружили и в моче. Его госпитализировали, где медицинское обследование выявило заражение грибковой инфекцией.
Медики объясняли, что грибковые заболевания могут развиться у тех, кто находится в контакте со спорами в окружающей среде. А также после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться новый вирус, который потенциально станет более смертоносным, чем COVID-19.
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