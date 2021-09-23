Хроника коронавируса на 23 сентября: за сутки заболели более 500 тысяч человек

По состоянию на четверг, 23 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 230,8 млн человек. За минувший день выявили 526 929 новых инфицированных, умерли еще 9292. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 207,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (133 тыс.), Бразилии (36 тыс.) и Великобритании (34 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 348 381 случай заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 54 875 заболевших умерли, а 2 230 852 пациента вылечились.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о введении обязательной вакцинации для работников учебных заведений, министерств, органов власти и местных государственных администраций.

В Украине стремительно растет число инфицированных коронавирусной инфекцией. Только два региона сохраняют умеренные показатели заболеваемости инфекцией – это Закарпатская и Кировоградская области.

Врач-пульмонолог Светлана Гук посоветовала украинцам, которые не хотят делать прививки из-за сомнений в проверенности вакцины, использовать препарат CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Как пояснила эксперт, эта вакцина сделана "по старой испытанной методике".