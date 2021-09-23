Врач назвала "лучшую" вакцину против COVID-19: сделана по старой испытанной методике

Врач-пульмонолог Светлана Гук посоветовала украинцам, которые не хотят делать прививки против коронавируса из-за сомнений в проверенности вакцины, использовать препарат CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Как пояснила эксперт, эта вакцина сделана "по старой испытанной методике".

"Лучший", по ее мнению, препарат для иммунизации Гук назвала в интервью "Укринформу". Врач указала, что может понять людей, у которых есть вопросы к вакцинам.

Наиболее частые моменты, которые настораживают украинцев – это прежде всего то, что препараты не исследовали достаточно, как это должно быть "в обычном режиме", а не во время пандемии. Пульмонолог пояснила, что на длительные испытания просто не было времени.

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Кроме того, многие новые вакцины от COVID-19 создавали по методикам, которые еще не были использованы ранее.

"И мы все знаем, что количество людей с поствакцинальными осложнениями таки растет, что, опять же, логично, учитывая все большее количество вакцинированных людей. Об этом никто не говорит шепотом, это не новость для врачей. Но надо учесть, что и количество вакцинированных сейчас тоже очень большое – это миллионы людей. Следовательно реальный процент осложнений невелик", – пояснила Гук.

Она указала: "побочки" у конкретного человека прогнозировать невозможно. Врачи же рекомендуют не делать прививку, если у пациента лихорадка, аллергия на компоненты вакцин или обострения хронического заболевания.

"Если человек боится, но все-таки хочет себя защитить от возможности тяжелого заболевания COVID-19, на мой взгляд, можно посоветовать CoronaVac", – сказала врач.

Эта вакцина инактивированная, то есть содержит в своем составе неактивный, "убитый" вирус.

"Мне она очень импонирует и тем, что содержит весь спектр белковых структур коронавируса", – добавила Гук.

Добавим, что Гук возглавляет Центр респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания" в Киеве.

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Как ранее писал OBOZREVATEL: