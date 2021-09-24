Novavax подала заявку ВОЗ об экстренном использовании вакцины против COVID-19

Во Всемирную организацию здравоохранения направили заявку на использование вакцины Novavax против коронавируса в экстренных случаях. Ее подали одноименная компания и Институт сыворотки Индии.

Об этом сообщается на сайте компании. Ранее такое же запрос поступил индийскому регулятору.

В то же время агентство АР подчеркивает, что препарат легче хранить и транспортировать, в отличие от некоторых других. Отмечается, что поставки Novavax могли бы позволить обеспечить вакциной бедные страны.

В июне этого года результаты исследования показывали, что этот препарат эффективен в 90% случаев при проявлении симптомов коронавируса.

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Напомним, что Министерство здравоохранения Украины разорвало контракты на поставку вакцин CoviShield и Novavax из Индии. Поставки первого были прекращены еще весной, а второй препарат страна так и не получила.

Как сообщал OBOZREVATEL, Novavax начала раннюю стадию исследования комбинированной вакцины против гриппа и коронавируса. Исследование проводится в Австралии с участием 640 человек.