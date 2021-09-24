Novavax подала заявку ВОЗ об экстренном использовании вакцины против COVID-19
Во Всемирную организацию здравоохранения направили заявку на использование вакцины Novavax против коронавируса в экстренных случаях. Ее подали одноименная компания и Институт сыворотки Индии.
Об этом сообщается на сайте компании. Ранее такое же запрос поступил индийскому регулятору.
В то же время агентство АР подчеркивает, что препарат легче хранить и транспортировать, в отличие от некоторых других. Отмечается, что поставки Novavax могли бы позволить обеспечить вакциной бедные страны.
В июне этого года результаты исследования показывали, что этот препарат эффективен в 90% случаев при проявлении симптомов коронавируса.
Напомним, что Министерство здравоохранения Украины разорвало контракты на поставку вакцин CoviShield и Novavax из Индии. Поставки первого были прекращены еще весной, а второй препарат страна так и не получила.
Как сообщал OBOZREVATEL, Novavax начала раннюю стадию исследования комбинированной вакцины против гриппа и коронавируса. Исследование проводится в Австралии с участием 640 человек.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.