Нужно ли сбивать температуру при легком течении коронавируса: врач дала ответ
Температуру тела до 38 градусов при коронавирусе не следует сбивать, если она нормально переносится пациентом. Если она поднимается выше, можно принимать жаропонижающие препараты.
Однако, если повышенная температура у человека сопровождается сильной головной болью, он плохо себя чувствует, необходимо пить симптоматические лекарства. Об этом рассказала инфекционист-пульмонолог Светлана Гук, пишет "Укринформ".
Своим пациентам врач рекомендует не обычный парацетамол, а ибупрофен. Он указан в украинском протоколе лечения коронавируса. Препарат имеет обезболивающие, противовоспалительные и жаропонижающие свойства. Гук отметила, что хорошие противовоспалительные свойства также имеет мефенаминовая кислота, витамин С и кверцетин. Она пояснила, что это препарат растительного происхождения, оказывающий спазмолитическое, антигистаминное, противовоспалительное действие.
Медик подчеркнула, что принимать таблетки стоит с самого начала болезни и не забывать измерять сатурацию. Она не должна быть ниже 92%. Если показатель не соответсвует норме, необходимо вызывать скорую помощь. Инфекционист добавила, что на 4-5 день болезни нужно сдать анализы: d-димер, с- реактивный белок и общий анализ крови.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, коронавирус может обострять хронические заболевания. Но в то же время существует категория людей, которая не рискуют заболеть COVID-19.
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