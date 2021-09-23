Украина перешла в "желтую" зону карантина: что запрещено

В четверг, 23 сентября, Украина перешла в "желтую" зону карантина из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Во всех регионах с полуночи начали действовать соответствующие ограничения.

Однако их частично могут избежать вакцинированные граждане. Решение об усилении карантина приняла Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил Правительственный портал.

Так, ограничения "желтой" и "красной" зоны не распространяются на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение о недавно перенесенной болезни.

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соблюдение масочного режима и социальной дистанции;

запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м;

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры – не более 50%;

запрет на заполненность спортзалов, фитнес-центров – более чем 1 человек на 10 кв. м.

Для работы во время карантина в "желтой" зоне минимум 80% сотрудников образовательных учреждений должны иметь документ, который бы подтверждал, что они:

получили одну или две дозы вакцины от COVID-19 (желтый или зеленый COVID-сертификат соответственно, также может быть справка 063/о или международное свидетельство о вакцинации);

или имеют отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус – его придется повторять каждые 72 часа;

или переболели COVID-19 – такой документ действует полгода.

Даже при выполнении этого условия могут отправить на вынужденные каникулы как отдельный класс, так и всю школу. Класс – если заболеет кто-то из учеников. Школу – если таких классов будет более 50%.

Бизнес в "желтой" зоне может работать без дополнительных ограничений, при условии если 80% персонала и все посетители имеют "желтый" COVID-сертификат, удостоверяющий получение одной дозы вакцины, отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении. Предприниматели должны самостоятельно проверять наличие этих документов.

Также можно работать со всеми дополнительными ограничениями "желтой" зоны и не проверять соответствующие документы о вакцинации. Выбор остается за предпринимателями.

Кроме того, с 20 сентября в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Они предусматривают определенные ограничения, которых в случае выхода регионов из "зеленой" зоны вакцинированные граждане могут избежать.

Отметим, что по состоянию на утро 23 сентября коронавирусом в Украине заболело всего 2 348 381 человек. Из них 54 875 заболевших умерли, а 2 230 852 пациента вылечились. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН обратился к мировым лидерам. Он высказал недовольство тем, какой была их политика во время пандемии коронавируса.