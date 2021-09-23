Врач рассказала, как изменился протокол лечения COVID-19 в Украине: применяют ли антибиотики

В Украине действует протокол лечения коронавируса, утвержденный 2 апреля 2020 года, отредактированный 13 мая 2021-го. Тогда из него был исключен хлорохин и еще несколько препаратов.

Согласно инструкции, антибиотики как и прежде можно использовать только в случае подтверждения или высокой вероятности бактериальной инфекции у пациента. Об этом рассказала инфекционист-пульмонолог Светлана Гук, пишет "Укринформ".

Врач отметила, что антибиотики нельзя назначать всем больным, их использование в лечении должно быть тщательно обосновано. Гук предупредила, что после вакцинации от коронавируса в течение двух недель иммунитет у человека будет ослаблен. Поэтому важно избегать скопления людей, когда вы еще не защищены от заболевания полностью.

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При этом, по ее словам, вероятность подхватить коронавирус на вакцинации в поликлинике маловероятно, а вот в кафе или в магазине она значительно выше. Это связано с тем, что делать прививку идут здоровые люди.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, коронавирус может обострять хронические заболевания. Но в то же время существует категория людей, которая не рискуют заболеть COVID-19.