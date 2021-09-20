Хроника коронавируса на 20 сентября: за сутки заразились более 350 тысяч человек
По состоянию на понедельник, 20 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 229,2 млн человек. За минувший день выявили 350 897 новых инфицированных, умерли еще 5 748. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 205,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (32 тыс.), Индии (30 тыс.) и Великобритании (29 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 348 381 случай заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 54 875 заболевших умерли, а 2 230 852 пациентов вылечились.
В Национальной академии наук спрогнозировали, что до 24 сентября количество новых случаев COVID-19 в Украине будет расти и достигнет показателя 6 тысяч в сутки.
В Минздраве заявили, что украинцев будут повторно вакцинировать от коронавируса минимум через год, если к тому времени не появятся научные данные о том, что иммунитет длится больше года.
Пандемия COVID-19 предположительно может закончиться весной 2022 года. Однако предсказать точные сроки ее завершения невозможно из-за непредсказуемости вируса и постоянных мутаций.
В Израиле заявили, что третья доза вакцины от коронавируса защищает от штамма "Дельта". Данные страны показали, что эффективность вакцины снижается примерно через шесть месяцев, поэтому Министерство здравоохранения решило предложить 3-ю прививку от коронавируса всем людям в возрасте от 12 лет и старше.
В Израиле школьники будут сдавать тесты на коронавирус перед возвращением после каникул в учебные учреждения. Такое решение приняли в правительстве, поскольку увеличилось количество серьезных случаев COVID в этом месяце.
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