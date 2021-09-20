Хроника коронавируса на 20 сентября: за сутки заразились более 350 тысяч человек

По состоянию на понедельник, 20 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 229,2 млн человек. За минувший день выявили 350 897 новых инфицированных, умерли еще 5 748. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 205,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (32 тыс.), Индии (30 тыс.) и Великобритании (29 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 348 381 случай заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 54 875 заболевших умерли, а 2 230 852 пациентов вылечились.

В Национальной академии наук спрогнозировали, что до 24 сентября количество новых случаев COVID-19 в Украине будет расти и достигнет показателя 6 тысяч в сутки.

В Минздраве заявили, что украинцев будут повторно вакцинировать от коронавируса минимум через год, если к тому времени не появятся научные данные о том, что иммунитет длится больше года.