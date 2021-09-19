Главный инфекционист США спрогнозировал окончание пандемии COVID-19: названа вероятная дата

Пандемия COVID-19 предположительно может закончиться весной 2022 года. Однако вирус слишком непредсказуем, поэтому точно предсказать сроки его окончания невозможно.

Об этом рассказал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает The Telegraph. Он подчеркнул, что коронавирус неоднократно обманывал специалистов, мутируя, поэтому делать прогнозы по его развитию невозможно.

"Я думаю, мы все должны быть очень честными. Мы не знаем. Этот вирус много раз обманывал нас различными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране, включая США и Великобританию. Я надеюсь, это (окончание пандемии – ред.) произойдет весной следующего года", – заявил Фаучи.

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По его словам, в развитии коронавируса все испытали тревожный опыт, поскольку как только все ожидали его спада и завершения – появлялись новые штаммы.

Инфекционист напомнил, что в США еще весной ежедневно сокращалось количество случаев. Однако внезапно появился штамм "Дельта", который стал "сюрпризом" для ученых и "выбил их из колеи", а Америка вернулась к заболеваниям в 130-140 тысяч случаев в день. Поэтому Фаучи отметил, что не берется делать утвердительных прогнозов.

Напомним, глaвный cанитарный врaч Украины Игорь Кузин в интервью изданию BBC также озвучил прогнозы по развитию пандемии коронавируса. По его словам, в этом гoду она тoчно не закoнчится и будeт продoлжаться еще не oдин год, пoка в мире не пoявится какая-то oбщая стратегия прoтив COVID-19. А масoчный режим прoдлится до пoследних дней преoдоления мировой пaндемии.

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