В Украине показатель COVID-госпитализаций превышен в 11 областях

В Украине в 11 областях превышен показатель по количеству госпитализаций пациентов с коронавирусом (COVID-19). Регионы находятся в "зеленой" зоне карантина, но могут перейти в "желтую".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства. Отмечается, что в нашей стране динамика госпитализаций COVID-больных составляет 50,7%.

Список областей, где завышен показатель госпитализаций больных:

Винницкая – 54,9%

Волынская – 50,7%

Днепропетровская – 75,2%

Житомирская – 56,3%

Закарпатская – 52,3%

Луганская – 69,6%

Николаевская – 72,3%

Ровенская – 87,2%

Сумская – 61,0%

Харьковская – 75,2%

Черкасская – 72,6%

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По состоянию на утро понедельника, 20 сентября, в Украине официально подтверждено 2 350 646 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 2265 заболевших, из них 275 – дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 20 сентября в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина из-за пандемии COVID-19. Они предусматривают определенные ограничения, которых, в случае выхода региона из "зеленой" зоны, вакцинированные граждане смогут избежать.