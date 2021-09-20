В Украине показатель COVID-госпитализаций превышен в 11 областях
В Украине в 11 областях превышен показатель по количеству госпитализаций пациентов с коронавирусом (COVID-19). Регионы находятся в "зеленой" зоне карантина, но могут перейти в "желтую".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства. Отмечается, что в нашей стране динамика госпитализаций COVID-больных составляет 50,7%.
Список областей, где завышен показатель госпитализаций больных:
Винницкая – 54,9%
Волынская – 50,7%
Днепропетровская – 75,2%
Житомирская – 56,3%
Закарпатская – 52,3%
Луганская – 69,6%
Николаевская – 72,3%
Ровенская – 87,2%
Сумская – 61,0%
Харьковская – 75,2%
Черкасская – 72,6%
По состоянию на утро понедельника, 20 сентября, в Украине официально подтверждено 2 350 646 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 2265 заболевших, из них 275 – дети.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 20 сентября в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина из-за пандемии COVID-19. Они предусматривают определенные ограничения, которых, в случае выхода региона из "зеленой" зоны, вакцинированные граждане смогут избежать.
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