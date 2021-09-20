Переболевшие коронавирусом украинцы получат COVID-сертификаты: чем они будут отличаться
Украинцы, которые переболели коронавирусом, смогут получить COVID-сертификаты. Такая возможность появится уже в октябре.
Об этом "РБК-Украина" рассказали в Министерстве цифровой трансформации. Документ не будет отличаться по цвету, поскольку речь идет не о вакцинации.
В ведомстве уточнили, что документ находится в активной разработке.
"Для переболевших COVID-сертификат будет доступен с октября. Не будет отличий в цвете, так как речь не о вакцине и прививках", – пояснили там.
Отметим, что с начала кампании по вакцинации в Украине сделали 11,4 миллиона прививок (36 тысяч за сутки) – 6,3 млн граждан получили первую дозу, а 5,1 млн прошли полный курс иммунизации.
В то же время за минувшие сутки зафиксировано 2,2 тысячи новых случаев заражения и 44 человека скончались.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам, получившиим одну или две дозы вакцины, доступны COVID-сертификаты. "Желтый" – за первую дозу, а за обе – "зеленый".
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