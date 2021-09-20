В Ирландии прививки от COVID-19 получили 90% взрослого населения: это самый высокий показатель в ЕС

В Ирландии вакцинировано от коронавируса 90% людей старше 16 лет. Как показывают последние данные Европейского центра по контролю за заболеваниями, это самый высокий уровень прививок среди стран Евросоюза. За Ирландией следуют Мальта, Дания и Португалия.

Об этом сообщило издание Euractiv. Отмечается, что премьер-министр страны Мишель Мартин поблагодарил общественность и участников развертывания вакцинации, а глава службы здравоохранения Ирландии выразил благодарность, в частности, молодым людям за их реакцию на программу прививок от COVID-19.

В правительстве страны пообещали, что с 22 октября будет отменено большинство ограничений, если до этой даты порог в 90% вакцинированных будет превышен. Сейчас карантинные мероприятия начали понемногу отменять и ожидается, что на этой неделе много ирландцев начнут постепенно возвращаться на свои рабочие места после 18 месяцев закрытия предприятий.

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В то же время вице-премьер-министр Лео Варадкар отметил, что пандемия заставила научиться гибкости, и удаленная работа "станет постоянным элементом трудовой жизни Ирландии".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный инфекционист США спрогнозировал окончание пандемии COVID-19. По словам специалиста, она вероятно может закончиться весной 2022 года.

В то же время он подчеркнул, что коронавирус неоднократно обманывал специалистов, мутируя, поэтому делать прогнозы относительно его развития невозможно.