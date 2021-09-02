Хроника коронавируса на 2 сентября: за сутки умерли более 10 тысяч человек

По состоянию на четверг, 2 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 219,2 млн человек. За минувший день выявили 679 342 новых инфицированных, умерли еще 10381. Всего от болезни скончались более 4,5 млн пациентов.

При этом побороли болезнь свыше 196 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 184 тыс., Индии – 45 тыс. и Великобритании – 35 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 288 371 случай заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 53 833 заболевших умерли, а 2 208 865 пациентов вылечились.

В Национальной академии наук спрогнозировали, что в Украине в начале сентября возможна вспышка заболеваемости COVID-19. Критическая ситуация сейчас наблюдается в Черновицкой области.

Заслуженная врач Украины Ольга Голубовская объяснила, в чем главное отличие вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac.