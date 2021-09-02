ВОЗ рассказала о новом штамме COVID-19 из Колумбии: может "уклоняться" от антител

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 1 сентября классифицировала как "представляющий интерес" новый штамм коронавируса – Mu. Впервые он был обнаружен в Колумбии еще в январе 2021 года.

По совам специалистов, отличительной чертой этого варианта COVID-19 является его способность "уклонятся" от антител. Об этом сообщает dpa international.

В еженедельном эпидемиологическом отчете организации по пандемии говорится, что обходить защиту приобретенными антителами у выздоровевших или вакцинированный штамму Mu позволяют его мутации. У него такая "уклончивость" лучше, чем была подтверждена у других вариантов.

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При этом в ВОЗ указали на необходимость провести дополнительные исследования штамма Mu, известного также как B.1.621. Специалисты подчеркнули: только это позволит окончательно доказать, действительно ли мутант COVID-19 является более заразным или устойчивым к имеющимся вакцинам.

Отмечается, что на сегодня определено пять "интересных вариантов" коронавируса, которые отслеживает ВОЗ.

Помимо этого, существуют еще четыре штамма, которые "вызывают беспокойство". Среди них высокоинфекционный вариант Дельта, который ныне доминирует в мире.

Вариант Mu был обнаружен в некоторых странах Южной Америки и Европы. Пока в мире его доля составляет всего 0,1%. При этом в Колумбии этот показатель достигает 38%, а в Эквадоре – 13%, и эта доля растет.

Отметим: ранее ученые из США выявили штамм коронавируса Йота, или B.1.526. Он может повысить уровень смертности от инфекции на 62-82% среди пожилых людей.

Со своей стороны врач-иммунолог Сай Редди из Высшей технической школы Цюриха (Швейцария) заявил, что в 2022 году появится более опасный штамм COVID-19, который будет сочетанием нынешних вариантов вируса. Это может стать началом новой фазы пандемии с большим количеством смертей.

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