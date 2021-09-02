США выбросили более 15 млн доз вакцины от коронавируса – СМИ

Аптеки и местные власти в США с 1 марта 2021 года выбросили минимум 15,1 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) долю потраченных впустую препаратов назвали "чрезвычайно низкой".

Вакцины выбросили по ряду причин: от треснувшего флакона или неправильного разбавления препарата до неисправного морозильника или большего количества доз во флаконе, чем желающих вакцинироваться. Об этом сообщил телеканал NBS со ссылкой на данные, опубликованные CDC, предоставленные аптеками, штатами и другими поставщиками вакцин.

Отмечается, что информация не является исчерпывающей, поскольку там отсутствуют некоторые штаты и федеральные поставщики. Кроме того, в статистике не указана причина, по которой вакцина была выброшена.

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Данные о 15 млн выброшенных доз – это намного больше, чем было известно ранее, однако, цифры занижены, отмечает издание. Пресс-секретарь CDC Кристен Нордлунд прокомментировала журналистам, что доля потраченных впустую вакцин против коронавируса "остается чрезвычайно низкой".

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