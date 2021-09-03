Яд одной из крупнейших змей может быть использован как инструмент в борьбе с COVID-19 – исследование

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
1 минута
330
Найден компонент в яде змеи, замедляющий размножение COVID-19

Ученые из Бразилии считают, что яд змеи жараракусу, одной из самых крупных в стране, можно использовать для лекарств против COVID-19. Исследования на обезьянах показали, что молекула в яде этой гадюки замедляет размножение коронавируса в клетках на 75%.

Как передает Sky News, это открытие может стать первым шагом на пути к созданию препарата для борьбы непосредственно с вирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19. Однако лекарство с ядом жараракусу еще предстоит испытать на людях.

Один из ученых, который участвовал в исследовании, Рафаэль Гвидо заявил, что это только "первый шаг в долгом путешествии", так как процесс создания препарата очень долгий. Гвидо подчеркнул, что видит потенциал этой работы.

Видео дня

"Мы смогли показать, что определенный компонент змеиного яда способен подавлять очень важный белок вируса", – отметил он.

Уточняется, что этот фрагмент представляет собой пептид или цепочку аминокислот, которые могут соединяться с ферментом коронавируса под названием PLPro. Последний играет ключевую роль при репликации (размножении) COVID-19 в организме.

Ученые в то же время предостерегли от массового вылова жараракусу, подчеркнув: обнаруженный компонент – это всего лишь часть яда, а для окончательных результатов потребуется время.

"Это важное открытие? Несомненно, это так, но погоня за животным – не наш путь", – заявил Гвидо.

Как известно, жараракусу – очень ядовитая гадюка, которая обитает в прибрежных атлантических лесах, также встречается в Бразилии, Боливии, Парагвае и Аргентине. Змея может вырасти до 2 м в длину.

Исследователь работает над образцом в лаборатории Института физики Университета Сан-Паулу

Как ранее писал OBOZREVATEL, фармацевтическая компания Pfizer (США) начала финальную стадию испытаний своих таблеток против COVID-19. Препарат назван PF-07321332 и должен блокировать основной фермент, который приводит к размножению вируса.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
БразилияКоронавирусИсследование ученыхзмеялекарствавирускоронавирус