Яд одной из крупнейших змей может быть использован как инструмент в борьбе с COVID-19 – исследование
Ученые из Бразилии считают, что яд змеи жараракусу, одной из самых крупных в стране, можно использовать для лекарств против COVID-19. Исследования на обезьянах показали, что молекула в яде этой гадюки замедляет размножение коронавируса в клетках на 75%.
Как передает Sky News, это открытие может стать первым шагом на пути к созданию препарата для борьбы непосредственно с вирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19. Однако лекарство с ядом жараракусу еще предстоит испытать на людях.
Один из ученых, который участвовал в исследовании, Рафаэль Гвидо заявил, что это только "первый шаг в долгом путешествии", так как процесс создания препарата очень долгий. Гвидо подчеркнул, что видит потенциал этой работы.
"Мы смогли показать, что определенный компонент змеиного яда способен подавлять очень важный белок вируса", – отметил он.
Уточняется, что этот фрагмент представляет собой пептид или цепочку аминокислот, которые могут соединяться с ферментом коронавируса под названием PLPro. Последний играет ключевую роль при репликации (размножении) COVID-19 в организме.
Ученые в то же время предостерегли от массового вылова жараракусу, подчеркнув: обнаруженный компонент – это всего лишь часть яда, а для окончательных результатов потребуется время.
"Это важное открытие? Несомненно, это так, но погоня за животным – не наш путь", – заявил Гвидо.
Как известно, жараракусу – очень ядовитая гадюка, которая обитает в прибрежных атлантических лесах, также встречается в Бразилии, Боливии, Парагвае и Аргентине. Змея может вырасти до 2 м в длину.
Как ранее писал OBOZREVATEL, фармацевтическая компания Pfizer (США) начала финальную стадию испытаний своих таблеток против COVID-19. Препарат назван PF-07321332 и должен блокировать основной фермент, который приводит к размножению вируса.
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