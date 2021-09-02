Голубовская назвала главные противопоказания к вакцинации от COVID-19: кому нельзя делать прививку

К вакцинации против коронавируса не существует абсолютных противопоказаний, но есть относительные. В частности, нельзя делать прививки людям с повышенной чувствительностью к компонентам вакцин, аллергикам.

В то же время все индивидуально и перед иммунизацией, если существуют опасения, советуют консультироваться со специалистами. Об этом в комментарии руководителю проекта Med.Oboz Виктору Литвиненко рассказала заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

"Вакцинация не показана людям с повышенной чувствительностью к компонентам препарата. Поскольку вакцина новая, знать это заранее нельзя, но при наличии отягощенного анамнеза с тяжелыми аллергическими реакциями следует учитывать эту возможность", – отметила она.

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Врач-инфекционист подчеркнула: люди, которые имеют аутоиммунные заболевания, так же восприимчивы к коронавирусу, как и другие. Вместе с тем, у них могут быть свои особенности течения болезни на фоне иммуносупрессивной терапии. По словам Голубовской, этот вопрос еще изучается, поэтому пока нет официальных рекомендаций.

"Но все случаи индивидуальны, в вопросах профилактики и лечения нужно опираться исключительно на принцип – "не навреди". Врачи же, которые ведут таких сложных пациентов, должны оценивать риск/польза. Да, это очень непросто в этой ситуации, но у нас вообще непростая профессия, мы ежедневно принимаем решения, от которых зависят здоровье и жизнь наших пациентов", – призналась она.

Медик прокомментировала также наличие противопоказаний к вакцинации против коронавируса при планировании беременности.

Отмечается, что все одобренные на сегодня препараты (учитывая и новые мРНК-вакцины), показали хорошую практику в этом. Однако сейчас еще нет данных относительно длительных наблюдений.

Голубовская привела пример США, где CDC указывают: доступны ограниченные данные о безопасности вакцины против COVID-19 для беременных. В Украине в этом якобы сомнений нет и доказательств не надо.

"Доказательства нужны, как оказалось, только на жизнеспасающие методы терапии. Сколько было ограничений для нас, врачей: нельзя спасать больных, которые умирают, потому что нет доказательств для лечения недавно обнаруженного вируса. Я рада, что нам удалось это преодолеть, и мы лечим своих пациентов, исходя из лучших мировых практик", – подчеркнула врач.

Она добавила, что после прививки действительно возможны побочные эффекты. Например, возникновение тромбозов. Однако сам коронавирус еще более опасен, особенно для людей из групп риска.

"Поэтому здесь все тоже индивидуально. Обязательным моментом является информирование пациента о всех возможных преимуществах и рисках", – подытожила инфекционист.

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