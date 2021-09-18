Рекорд вакцинации в Индии и больше полумиллиона заболевших за сутки. Хроника коронавируса на 18 сентября

София Закревская
София Закревская
Covid
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Рекорд вакцинации в Индии и больше полумиллиона заболевших за сутки. Хроника коронавируса на 18 сентября

По состоянию на субботу, 18 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 228,4 млн человек. За минувший день выявили 565 233 новых инфицированных, умерли еще 8 501. Всего от болезни скончались более 4,6 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 204,9 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (157,9 тыс.), Индии (35,3 тыс.) и Бразилии (33,5 тыс.).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
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Топ-15 стран по количеству новых случаев за сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 2 338 164 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 54 750 заболевших умерли, а 2 228 543 пациента вылечились.

  • В Украине разрешили делать прививки против коронавируса, комбинируя препараты Moderna и Comirnaty (Pfizer-BioNTech). О позиции ВОЗ и ученых относительно этого вопроса читайте по ссылке.

  • На Харьковщине среди больных COVID-19, которые попали в больницы, подавляющее большинство не было вакцинировано от коронавируса. Привитым же удалось избежать реанимации.

Главное за 18 сентября:

  • В Британии решили упростить въезд для полностью вакцинированных туристов, кроме гостей из тех стран, которые относятся к "красному списку". Вскоре приезжающим будет достаточно сделать лишь недорогой тест на COVID-19 вместо предварительного ПЦР-тестирования.

  • В Индии за сутки, 17 сентября, сделали более 20 млн прививок от коронавируса, установив национальный рекорд. Таким образом граждане хотели отметить день рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди.

  • Во Франции медработников начали отстранять от работы из-за отказа от вакцинации против COVID-19. О необходимости уколов их предупреждали еще в июле.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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