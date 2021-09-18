Рекорд вакцинации в Индии и больше полумиллиона заболевших за сутки. Хроника коронавируса на 18 сентября

По состоянию на субботу, 18 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 228,4 млн человек. За минувший день выявили 565 233 новых инфицированных, умерли еще 8 501. Всего от болезни скончались более 4,6 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 204,9 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (157,9 тыс.), Индии (35,3 тыс.) и Бразилии (33,5 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 338 164 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 54 750 заболевших умерли, а 2 228 543 пациента вылечились.

В Украине разрешили делать прививки против коронавируса, комбинируя препараты Moderna и Comirnaty (Pfizer-BioNTech) . О позиции ВОЗ и ученых относительно этого вопроса читайте по ссылке.

На Харьковщине среди больных COVID-19, которые попали в больницы, подавляющее большинство не было вакцинировано от коронавируса. Привитым же удалось избежать реанимации.

В Британии решили упростить въезд для полностью вакцинированных туристов, кроме гостей из тех стран, которые относятся к "красному списку". Вскоре приезжающим будет достаточно сделать лишь недорогой тест на COVID-19 вместо предварительного ПЦР-тестирования.