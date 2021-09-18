В Украине за сутки сделали более 130 тыс. прививок: сколько украинцев вакцинированы от COVID-19

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
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Кампания вакцинации в Украине

В Украине полностью вакцинированы против COVID-19 уже 5 114 061 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В течение 17 сентября было проведено 132 559 прививок (78 269 граждан сделали первый укол, 54 290 – второй).

Об этом в субботу, 18 сентября, сообщило Министерство здравоохранения на официальном Telegram-канале. В течение прошедшего дня в стране работали:

  • 890 мобильных бригад по иммунизации населения;

  • 2948 пунктов прививки;

  • 329 центров вакцинации.

Всего с начала прививочной кампании в Украине вакцину от коронавируса получили 6 248 155 человек, из них одну дозу – 6 248 153 человека. Всего было сделано 11 362 214 прививок.

Видео дня

В Минздраве призвали украинцев защитить себя от коронавирусной болезни, единственным эффективным и проверенным способом чего является вакцинация.

Что касается ситуации с заболеваемостью, то лидером по количеству новых случаев COVID-19 за сутки на 18 сентября является Харьковская область (+761).

Всего за минувший день диагноз "коронавирус" поставили 6 234 жителям страны, еще 79 человек умерли в результате осложнений инфекции.

Статистика на субботу, 18 сентября

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине разрешили делать прививки против коронавируса, комбинируя препараты Moderna и Comirnaty (Pfizer-BioNTech), причем очередность этих вакцин не имеет значения. О том, что думают эксперты о таком способе иммунизации – читайте в новости нашего издания по ссылке.

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