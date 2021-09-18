В Украине за сутки более 6 тыс. заболевших COVID-19, почти 700 из них – дети

По состоянию на утро субботы, 18 сентября, в Украине официально подтверждено 2 344 398 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 234 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 689 детей и 89 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 54 829 человек (+79 за сутки), выздоровели 2 230 306 (+1 763 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 1 719 пациентов.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 35 713 человек;

методом ИФА – 9 235 человек;

экспресс-тестами – 27 526 человек.

В течение пятницы, 17 сентября, в Украине сделали 132 559 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 78 269 гражданин, а завершили иммунизацию 54 290.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434) областях, Киеве (416) и Одесской (399) области.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 416 случаев;

Винницкая область – 133 случая;

Волынская область – 209 случаев;

Днепропетровская область – 434 случая;

Донецкая область – 272 случая;

Житомирская область – 215 случаев;

Закарпатская область – 44 случая;

Запорожская область – 260 случаев;

Ивано-Франковская область – 206 случаев;

Киевская область – 207 случаев;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 246 случаев;

Львовская область – 585 случаев;

Николаевская область – 106 случаев;

Одесская область – 399 случаев;

Полтавская область – 176 случаев;

Ривненская область – 179 случаев;

Сумская область – 170 случаев;

Тернопольская область – 219 случаев;

Харьковская область – 761 случай;

Херсонская область – 127 случаев;

Хмельницкая область – 160 случаев;

Черкасская область – 211 случаев;

Черновицкая область – 298 случаев;

Черниговская область – 161 случай.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за осложнений от COVID-19 умер 8-летний ребенок на Ривненщине. У него была тяжелая врожденная патология.