В Украине за сутки более 6 тыс. заболевших COVID-19, почти 700 из них – дети
По состоянию на утро субботы, 18 сентября, в Украине официально подтверждено 2 344 398 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 234 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 689 детей и 89 медработников.
От COVID-19 в стране умерли уже 54 829 человек (+79 за сутки), выздоровели 2 230 306 (+1 763 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 1 719 пациентов.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 35 713 человек;
методом ИФА – 9 235 человек;
экспресс-тестами – 27 526 человек.
В течение пятницы, 17 сентября, в Украине сделали 132 559 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 78 269 гражданин, а завершили иммунизацию 54 290.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434) областях, Киеве (416) и Одесской (399) области.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 416 случаев;
Винницкая область – 133 случая;
Волынская область – 209 случаев;
Днепропетровская область – 434 случая;
Донецкая область – 272 случая;
Житомирская область – 215 случаев;
Закарпатская область – 44 случая;
Запорожская область – 260 случаев;
Ивано-Франковская область – 206 случаев;
Киевская область – 207 случаев;
Кировоградская область – 40 случаев;
Луганская область – 246 случаев;
Львовская область – 585 случаев;
Николаевская область – 106 случаев;
Одесская область – 399 случаев;
Полтавская область – 176 случаев;
Ривненская область – 179 случаев;
Сумская область – 170 случаев;
Тернопольская область – 219 случаев;
Харьковская область – 761 случай;
Херсонская область – 127 случаев;
Хмельницкая область – 160 случаев;
Черкасская область – 211 случаев;
Черновицкая область – 298 случаев;
Черниговская область – 161 случай.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, из-за осложнений от COVID-19 умер 8-летний ребенок на Ривненщине. У него была тяжелая врожденная патология.
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