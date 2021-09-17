На Ривненщине из-за осложнений после COVID-19 умер 8-летний ребенок

Из-за осложнений от COVID-19 умерла 8-летняя жительница Ривненского района. У ребенка была тяжелая врожденная патология головного мозга - тетрапарез (двигательная дисфункция верхних и нижних конечностей).

Как сообщила медицинский директор Ривненской областной детской больницы Любовь Филик, коронавирусная инфекция значительно ухудшила состояние пациентки, что и привело к летальному исходу, сообщило РадиоТрек. Медик отметила, что пациентку привезли в больницу из Костопельского района в крайне тяжелом состоянии.

"К врожденной патологии наслоился COVID, и ребенка спасти не удалось. Малышка была в больнице лишь сутки, все реанимационные мероприятия предоставлены. Это говорит о том, что штамм Дельта поражает, к сожалению, детей", – сказала врач.

Видео дня

Она отметила, что у ребенка был паралич. В 8 лет девочка весила 10 кг.

"Такие дети со сложными сопутствующими патологиями умирают не столько от COVID-19, а от того, что сердце и легкие не справляются с болезнью. Наступает смерть", – рассказала врач.

В свою очередь Рівне Вечірнє сообщило, что от коронавируса за прошлые сутки также скончался 64-летний житель области.

Всего за минувшие сутки в области зарегистрировали 207 новых больных с COVID-19. Их возраст от 1 до 83 лет.

Больные коронавирусом получают медицинскую помощь в девяти больницах "первой волны" Ривненщины, загруженность которых составляет 21,01%.

Всего в области зарегистрировано 1233 летальных случаях, вызванных COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты считают, что статистика смертей от коронавируса в Украине значительно занижена.