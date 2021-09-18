На Харьковщине коронавирусом заболели более 700 человек за сутки: ситуация в регионах

В субботу, 18 сентября, лидером по количеству новых случаев коронавируса за сутки стала Харьковская область. За минувший день там заболел 761 человек.

В регионе было зафиксировано 12 летальных случаев COVID-19, а победить болезнь смогли 84 пациента. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

Много новых инфицированных также во Львовской (585), Днепропетровской (434), Одесской (399) и Черновицкой (298) областях, а также в Киеве (416).

Большое количество летальных исходов за вчерашний день зарегистрировано в Черновицкой (8), Николаевской и Одесской (по 6), а также Запорожской, Львовской областях и Киеве (по 5).

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Меньше всего заболевших за сутки в Кировоградской (40), Закарпатской (44) и Николаевской (106) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 416 случаев;

Винницкая область – 133 случая;

Волынская область – 209 случаев;

Днепропетровская область – 434 случая;

Донецкая область – 272 случая;

Житомирская область – 215 случаев;

Закарпатская область – 44 случая;

Запорожская область – 260 случаев;

Ивано-Франковская область – 206 случаев;

Киевская область – 207 случаев;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 246 случаев;

Львовская область – 585 случаев;

Николаевская область – 106 случаев;

Одесская область – 399 случаев;

Полтавская область – 176 случаев;

Ривненская область – 179 случаев;

Сумская область – 170 случаев;

Тернопольская область – 219 случаев;

Харьковская область – 761 случай;

Херсонская область – 127 случаев;

Хмельницкая область – 160 случаев;

Черкасская область – 211 случаев;

Черновицкая область – 298 случаев;

Черниговская область – 161 случай.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что в Украине официально подтверждено 2 344 398 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 234 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 689 детей и 89 медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что рост количества новых зараженных коронавирусом был прогнозируемым. Наша страна вошла в эпидсезон заболеваемости ОРВИ.