На Харьковщине коронавирусом заболели более 700 человек за сутки: ситуация в регионах
В субботу, 18 сентября, лидером по количеству новых случаев коронавируса за сутки стала Харьковская область. За минувший день там заболел 761 человек.
В регионе было зафиксировано 12 летальных случаев COVID-19, а победить болезнь смогли 84 пациента. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
Много новых инфицированных также во Львовской (585), Днепропетровской (434), Одесской (399) и Черновицкой (298) областях, а также в Киеве (416).
Большое количество летальных исходов за вчерашний день зарегистрировано в Черновицкой (8), Николаевской и Одесской (по 6), а также Запорожской, Львовской областях и Киеве (по 5).
Меньше всего заболевших за сутки в Кировоградской (40), Закарпатской (44) и Николаевской (106) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 416 случаев;
Винницкая область – 133 случая;
Волынская область – 209 случаев;
Днепропетровская область – 434 случая;
Донецкая область – 272 случая;
Житомирская область – 215 случаев;
Закарпатская область – 44 случая;
Запорожская область – 260 случаев;
Ивано-Франковская область – 206 случаев;
Киевская область – 207 случаев;
Кировоградская область – 40 случаев;
Луганская область – 246 случаев;
Львовская область – 585 случаев;
Николаевская область – 106 случаев;
Одесская область – 399 случаев;
Полтавская область – 176 случаев;
Ривненская область – 179 случаев;
Сумская область – 170 случаев;
Тернопольская область – 219 случаев;
Харьковская область – 761 случай;
Херсонская область – 127 случаев;
Хмельницкая область – 160 случаев;
Черкасская область – 211 случаев;
Черновицкая область – 298 случаев;
Черниговская область – 161 случай.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что в Украине официально подтверждено 2 344 398 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 234 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 689 детей и 89 медработников.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что рост количества новых зараженных коронавирусом был прогнозируемым. Наша страна вошла в эпидсезон заболеваемости ОРВИ.
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