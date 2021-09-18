Мэр Нью-Йорка с сарказмом ответил постпреду России в ООН на проблемы со "Спутником V"
Мэр Нью-Йорка (США) Билл де Блазио потроллил постоянного представителя России в ООН Василия Небензю. В ответ на критику россиянином правил касательно вакцинации де Блазио заявил: если у граждан проблемы со "Спутником V", то пусть делают прививки другими препаратами.
Претензии Небензи касались требования, действующего на территории Нью-Йорка, предоставлять подтверждение прививки против коронавирусной инфекции вакциной, одобренной Всемирной организацией здравоохранения. Только в таком случае разрешается доступ в отдельные виды закрытых помещений, передает "Укринформ".
Правило касается в том числе здания Организации Объединенных Наций, где будут проходить заседания. Таким образом, участие россиян в мероприятиях ООН под вопросом. Дело в том, что иммунизированы жители РФ в основном отечественной вакциной "Спутник V", которая до сих пор не признана ВОЗ.
"Если рoссийский посол прoтив этого, то я – за", – сказал мэр Нью-Йорка об обязательной вакцинации.
Он саркастически отметил, что россияне еще ранее "сами oбесценили себя, пытаясь сорвaть выборы в США".
"Если их вакцинaнедостаточно хороша, они дoлжны пойти и пoлучить другую",
– добавил де Блазио.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения на данном этапе приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Производитель должен доказать, что препарат изготавливается с соблюдением нужных стандартов.
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