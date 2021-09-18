В ЕС сказали, когда примут решение о вакцинации детей от COVID-19
В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) уже к ноябрю этого года могут дать рекомендации насчет вакцинации от коронавируса детей возрастом от 6 лет. В первую очередь речь идет о препарате Pfizer.
Такое заявление сделал глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, пишет la Repubblica. Он сказал, что Pfizer передаст агентству данные об иммунизации детей возрастом от 6 до 11 лет, еще 3-4 недели понадобится для изучения и оценки этой информации.
После этого, уже в начале ноября, могут поступить соответствующие данные от производителя вакцины Moderna.
В последствии возраст детей, которых разрешат вакцинировать от COVID-19, может снизиться вплоть до новорожденных. При этом Кавалери уточнил, что для малышей могут меняться дозировки активного вещества вакцин.
Относительно третьей (бустерной) дозы вакцины в EMA пока не могут дать рекомендации. При этом представитель агентства не исключил, что ревакцинация все же может понадобиться.
Относительно вопроса обязательной иммунизации в странах Марко Кавалери заявил следующее: решение об обязательности вакцинации – политическое, и ЕМА не может его принимать.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вакцинация детей от коронавируса пока не в приоритете, так как уровень заболеваемости среди них достаточно низкий. Вместе с тем, прививки уже начали получать украинцы возрастом от 12 до 17 лет.
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