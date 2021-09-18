Американский регулятор не поддержал бустерную вакцинацию препаратом Pfizer
В США советники Управления по продовольствию и медикаментам (FDA) проголосовали против применения третьей (бустерной) дозы COVID-вакцины от Pfizer и BioNTech. К такому решению они пришли в пятницу, 17 сентября.
Как пишет Reuters, внешние консультанты американского регулятора достигли соглашений по этому вопросу. Отметим, что речь идет о внедрении бустерной иммунизации Pfizer лиц возрастом от 16 лет и старше.
Массовую ревакцинацию населения поддержали лишь двое экспертов, а 16 проголосовали против, уточняет Associated Press. Вместе с тем, все 18 экспертов поддержали идею того, что дополнительная доза нужна лишь людям из группы риска и тем, кто старше 65 лет.
Ранее в FDA говорили о том, что третья доза данного препарата действительно повышает иммунитет. Однако пока не доказано, что эффективность вакцины Comirnaty (Pfizer) снижается при борьбе с более заразным штаммом Дельта.
Таким образом, ученые пришли к выводу, что бустерная доза Pfizer может не понадобиться для защиты от коронавируса.
Напомним, что в США до 20 сентября должны были разрешить использование третьей дозы вакцины Pfizer для повторного прививания людей с ослабленным иммунитетом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине ревакцинацию могут начать в следующем году, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. К тому моменту привиты должны быть 24-24 млн жителей страны.
В Великобритании уже в сентябре планируют начать массовую вакцинацию населения третьей дозой для более эффективной борьбы с COVID-19.
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