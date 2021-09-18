В Украине почти во всех регионах превышена заболеваемость коронавирусом. Список
По состоянию на субботу, 18 сентября, в Украине уровень заболеваемости коронавирусом превышен в Киеве и еще 21 регионе. Напомним, что максимально допустимым показателем является 75 больных на 100 тысяч населения.
Согласно данным Министерства здравоохранения, наихудшая ситуация в Черновицкой (303 больных), Луганской (286), Тернопольской (194) и Харьковской (163) областях.
В Киеве же на 100 тыс. жителей сейчас приходится 150 больных COVID-19.
Показатели уровня заболеваемости не превышают норму только в трех регионах: Закарпатье и Кировоградщина (по 31 больному на 100 тыс.) и Николаевская область (74).
Кроме того, в 10 областях превышен уровень динамики госпитализаций пациентов с коронавируса – этот показатель должен быть не более 50%. На сегодня в Винницкой области он составляет 66,3%, в Днепропетровской области – 69%, Закарпатской – 65,9%, Луганской – 71,5%, Львовской – 68,6%, Николаевской – 105,1%, Ровенской – 82 , 5%, Сумской – 56,7%, Харьковской – 59%, Хмельницкой – 51,3%.
Отметим, что при этом все области по уровню эпидопасности пока находятся в "зеленой" зоне.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждено 2 344 398 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 234 – выявлено за минувшие сутки. Среди заболевших 689 детей и 89 медработников.
Лидером по количеству новых больных и летальных исходов стала Харьковщина.
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