"Пандемия непривитых" в США и Moderna для Украины. Хроника коронавируса на 17 июля
По состоянию на субботу, 17 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 190,3 млн человек. За минувший день выявили 562 570 новых инфицированных, умерли еще 8 653. Всего от болезни скончались более 4 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 173,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индонезии (54 тыс.), Великобритании (51,8 тыс.) и Бразилии (45,5 тыс.).
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 243 605 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 702 человека, а 2 180 281 вылечился.
В Украине могут усилить карантин в ближайшее время. Этот вопрос по поручению Совета национальной безопасности и обороны будет рассмотрен на заседании Кабинета министров.
Вакцинировать население от коронавируса в Украине планируют в аптеках. Сейчас этот вопрос еще находится на рассмотрении.
Соединенные Штаты отправили 2 миллиона доз вакцины Moderna в Украину через международную программу обмена вакцинами COVAX в пятницу, 16 июля.
В США заявили о начале "пандемии непривитых". Людей просят срочно пройти вакцинацию из-за быстрого распространения штамма Дельта и роста количества больных.
С 17 июля все желающие посетить Республику Польша должны заполнить электронный формуляр со всей информацией о пассажире. Новые правила касаются только тех, кто намерен прибыть в страну авиаперелетом.
Минздрав Украины ответил на пять главных вопросов, которые интересуют пациентов перед вакцинацией. В частности, они касаются запретов на привычный образ жизни после иммунизации организма.
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