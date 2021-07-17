'Пандемия непривитых' в США и Moderna для Украины. Хроника коронавируса на 17 июля

По состоянию на субботу, 17 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 190,3 млн человек. За минувший день выявили 562 570 новых инфицированных, умерли еще 8 653. Всего от болезни скончались более 4 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 173,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индонезии (54 тыс.), Великобритании (51,8 тыс.) и Бразилии (45,5 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 243 605 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 702 человека, а 2 180 281 вылечился.

В Украине могут усилить карантин в ближайшее время . Этот вопрос по поручению Совета национальной безопасности и обороны будет рассмотрен на заседании Кабинета министров.

Вакцинировать население от коронавируса в Украине планируют в аптеках. Сейчас этот вопрос еще находится на рассмотрении.

Соединенные Штаты отправили 2 миллиона доз вакцины Moderna в Украину через международную программу обмена вакцинами COVAX в пятницу, 16 июля.

В США заявили о начале "пандемии непривитых". Людей просят срочно пройти вакцинацию из-за быстрого распространения штамма Дельта и роста количества больных.