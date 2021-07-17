Эпидемиолог Минздрава назвала главную угрозу для переболевших COVID-19
Людям, переболевшим коронавирусом, нужно длительное время для восстановление здоровья. Только после этого они смогут вернуться к привычной жизни и снова "создавать национальный продукт".
Об этом в интервью изданию "Гордон" рассказала эксперт Министерства здравоохранения Украины по эпидемиологии Наталья Виноград. По ее словам, процесс возврата к такой жизни, какой она была до пандемии COVID-19, может занять несколько лет.
"Человек вышел из больницы, но не вышел из болезни. Уйдут годы на восстановление и возврат к нормальной жизни. И на это государствам придется тратить деньги", – добавила медик.
Виноград подчеркнула, что коронавирус больно ударил по экономике, медицинской и социальной сферы Украины и других стран. При этом болезнь смогла "закалить" население и приучить жить по новым правилам.
В частности, речь идет об украинских врачах. Несмотря на нехватку специалистов, они продолжают спасать человеческие жизни и будут делать это в дальнейшем.
"Все на планете с этим справятся. И Украина тоже. Такой вызов многих прокачал. Наши медики – уже хорошо подготовленные бойцы. Они остались в строю. Их надо хранить и оберегать хотя бы до тех пор, пока не выйдем из пандемии", – сказала Виноград.
Напомним, в Украине официально подтверждено 2 244 196 случаев коронавирусной инфекции. Из них 591 – обнаружен за прошедшие сутки. Среди заболевших 41 ребенок и 9 медработников.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут усилить карантин в ближайшее время. Этот вопрос по поручению Совета национальной безопасности и обороны будет рассмотрен на заседании Кабинета министров.
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