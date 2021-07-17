В Украине за сутки коронавирусом заболели почти 600 человек, из них 40 – дети

По состоянию на утро субботы, 17 июля, в Украине официально подтверждено 2 244 196 случаев коронавирусной инфекции. Из них 591 – обнаружен за прошедшие сутки. Среди заболевших 41 ребенок и 9 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 718 человек (+16 за сутки), выздоровели 2 180 957 (+676 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 438 пациентов.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 18 006 человек;

методом ИФА – 8 718 человек;

экспресс-тестами – 14 648 человек.

В пятницу, 16 июля, в Украине сделали 111 150 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 65 226 граждан, а завершили иммунизацию 45 924 украинца.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.

Количество новых случаев болезни в регионах за сутки:

Киев – 171

Винницкая область – 21

Волынская область – 1

Днепропетровская область – 40

Донецкая область – 26

Житомирская область – 11

Закарпатская область – 2

Запорожская область – 30

Ивано-Франковская область – 10

Киевская область – 33

Кировоградская область – 3

Луганская область – 12

Львовская область – 24

Николаевская область – 10

Одесская область – 60

Полтавская область – 7

Ривненская область – 7

Сумская область – 17

Тернопольская область – 2

Харьковская область – 35

Херсонская область – 21

Хмельницкая область – 5

Черкасская область – 21

Черновицкая область – 9

Черниговская область – 13

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут усилить карантин в ближайшее время. Этот вопрос по поручению Совета национальной безопасности и обороны будет рассмотрен на заседании Кабинета министров.