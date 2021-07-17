В Украине за сутки коронавирусом заболели почти 600 человек, из них 40 – дети

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине за сутки коронавирусом заболели почти 600 человек, из них 40 – дети

По состоянию на утро субботы, 17 июля, в Украине официально подтверждено 2 244 196 случаев коронавирусной инфекции. Из них 591 – обнаружен за прошедшие сутки. Среди заболевших 41 ребенок и 9 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 718 человек (+16 за сутки), выздоровели 2 180 957 (+676 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 438 пациентов.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 18 006 человек;

  • методом ИФА – 8 718 человек;

  • экспресс-тестами – 14 648 человек.

В пятницу, 16 июля, в Украине сделали 111 150 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 65 226 граждан, а завершили иммунизацию 45 924 украинца.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.

Количество новых случаев болезни в регионах за сутки:

  • Киев – 171

  • Винницкая область – 21

  • Волынская область – 1

  • Днепропетровская область – 40

  • Донецкая область – 26

  • Житомирская область – 11

  • Закарпатская область – 2

  • Запорожская область – 30

  • Ивано-Франковская область – 10

  • Киевская область – 33

  • Кировоградская область – 3

  • Луганская область – 12

  • Львовская область – 24

  • Николаевская область – 10

  • Одесская область – 60

  • Полтавская область – 7

  • Ривненская область – 7

  • Сумская область – 17

  • Тернопольская область – 2

  • Харьковская область – 35

  • Херсонская область – 21

  • Хмельницкая область – 5

  • Черкасская область – 21

  • Черновицкая область – 9

  • Черниговская область – 13

Коронавирус и вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут усилить карантин в ближайшее время. Этот вопрос по поручению Совета национальной безопасности и обороны будет рассмотрен на заседании Кабинета министров.

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