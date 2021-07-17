В Украине за сутки коронавирусом заболели почти 600 человек, из них 40 – дети
По состоянию на утро субботы, 17 июля, в Украине официально подтверждено 2 244 196 случаев коронавирусной инфекции. Из них 591 – обнаружен за прошедшие сутки. Среди заболевших 41 ребенок и 9 медработников.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 718 человек (+16 за сутки), выздоровели 2 180 957 (+676 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 438 пациентов.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 18 006 человек;
методом ИФА – 8 718 человек;
экспресс-тестами – 14 648 человек.
В пятницу, 16 июля, в Украине сделали 111 150 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 65 226 граждан, а завершили иммунизацию 45 924 украинца.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.
Количество новых случаев болезни в регионах за сутки:
Киев – 171
Винницкая область – 21
Волынская область – 1
Днепропетровская область – 40
Донецкая область – 26
Житомирская область – 11
Закарпатская область – 2
Запорожская область – 30
Ивано-Франковская область – 10
Киевская область – 33
Кировоградская область – 3
Луганская область – 12
Львовская область – 24
Николаевская область – 10
Одесская область – 60
Полтавская область – 7
Ривненская область – 7
Сумская область – 17
Тернопольская область – 2
Харьковская область – 35
Херсонская область – 21
Хмельницкая область – 5
Черкасская область – 21
Черновицкая область – 9
Черниговская область – 13
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут усилить карантин в ближайшее время. Этот вопрос по поручению Совета национальной безопасности и обороны будет рассмотрен на заседании Кабинета министров.
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