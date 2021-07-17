Ученые обнаружили новое антитело, которое эффективно в борьбе с COVID-19

Антитело S2H97 эффективно нейтрализует частицы коронавируса нового типа. На его основе можно будет создать новые вакцины против SARS-CoV-2 или препараты для лечения COVID-19.

К такому мнению пришли американские ученые. Об этом пишет издание Nature.

Так, в ходе исследования они изучили 12 антител из крови людей, которые переболели COVID-19. Эти антитела связываются с важным участком ключевой части SARS-CoV-2 – рецептор-связывающим доменом (RBD).

Ученые составили список из нескольких тысяч мутаций, которые возникают в этом участке коронавируса нового типа, а также родственных ему патогенов. После этого они выяснили, как антитела связываются с разными мутациями в RBD.

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Лучше всех связывалось с сарбековирусами антитело S2H97 – оно может защитить от заражения коронавирусом нового типа лабораторных хомяков.

Кроме того, ученые изучили молекулярную структуру S2H97 – оно связывается с хорошо скрытым участком рецептор-связывающего домена. Исследователи надеются, что результаты помогут создать новые лекарства для борьбы с пандемией.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые разрешило фармкомпании Eli Lilly использовать препарат на основе антител для лечения коронавирусной инфекции в легкой форме у взрослых и детей.