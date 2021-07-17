В Украине сделали больше 4 миллионов прививок от коронавируса

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине сделали больше 4 миллионов прививок от коронавируса

За прошедшие сутки, 16 июля, в Украине сделали 111 150 прививок против коронавируса. Всего с начала кампании иммунизации было сделано уже 4 011 040 уколов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Первую дозу препарата в пятницу получили 65 226 украинцев, а завершили вакцинацию 45 924 человека.

Прививки делали 741 мобильная бригада, 1 615 пунктов и 56 центров вакцинации. Больше всего людей за минувшие сутки вакцинировано в Киеве (18 786), Днепропетровской (10 950), Киевской (8 287) и Одесской (7 116) областях.

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Данные по вакцинации в регионах Украины:

Вакцинация от COVID-19 в Украине.

Всего в Украине полностью иммунизированы уже 1 406 180 граждан, первую дозу вакцины получили 2 604 860 человек. Больше всего людей было привито препаратом Comirnaty – 935 495 и CoronaVac – 820 524.

"Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", – напомнили в Минздраве.

Какими препаратами вакцинируют украинцев.

Ранее появилась информация о том, что вакцинировать от коронавируса в Украине планируют в аптеках. Сейчас этот вопрос еще находится на рассмотрении.

Кроме того, в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. В таком случае за отказ от прививки будут наказывать.

Коронавирус и вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни Украина получит еще два миллиона доз вакцины от коронавируса. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, это будет препарат компании Moderna из США.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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