В Украине сделали больше 4 миллионов прививок от коронавируса

За прошедшие сутки, 16 июля, в Украине сделали 111 150 прививок против коронавируса. Всего с начала кампании иммунизации было сделано уже 4 011 040 уколов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Первую дозу препарата в пятницу получили 65 226 украинцев, а завершили вакцинацию 45 924 человека.

Прививки делали 741 мобильная бригада, 1 615 пунктов и 56 центров вакцинации. Больше всего людей за минувшие сутки вакцинировано в Киеве (18 786), Днепропетровской (10 950), Киевской (8 287) и Одесской (7 116) областях.

Видео дня

Данные по вакцинации в регионах Украины:

Всего в Украине полностью иммунизированы уже 1 406 180 граждан, первую дозу вакцины получили 2 604 860 человек. Больше всего людей было привито препаратом Comirnaty – 935 495 и CoronaVac – 820 524.

"Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", – напомнили в Минздраве.

Ранее появилась информация о том, что вакцинировать от коронавируса в Украине планируют в аптеках. Сейчас этот вопрос еще находится на рассмотрении.

Кроме того, в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. В таком случае за отказ от прививки будут наказывать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни Украина получит еще два миллиона доз вакцины от коронавируса. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, это будет препарат компании Moderna из США.