В Украине сделали больше 4 миллионов прививок от коронавируса
За прошедшие сутки, 16 июля, в Украине сделали 111 150 прививок против коронавируса. Всего с начала кампании иммунизации было сделано уже 4 011 040 уколов.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Первую дозу препарата в пятницу получили 65 226 украинцев, а завершили вакцинацию 45 924 человека.
Прививки делали 741 мобильная бригада, 1 615 пунктов и 56 центров вакцинации. Больше всего людей за минувшие сутки вакцинировано в Киеве (18 786), Днепропетровской (10 950), Киевской (8 287) и Одесской (7 116) областях.
Данные по вакцинации в регионах Украины:
Всего в Украине полностью иммунизированы уже 1 406 180 граждан, первую дозу вакцины получили 2 604 860 человек. Больше всего людей было привито препаратом Comirnaty – 935 495 и CoronaVac – 820 524.
"Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", – напомнили в Минздраве.
Ранее появилась информация о том, что вакцинировать от коронавируса в Украине планируют в аптеках. Сейчас этот вопрос еще находится на рассмотрении.
Кроме того, в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. В таком случае за отказ от прививки будут наказывать.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни Украина получит еще два миллиона доз вакцины от коронавируса. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, это будет препарат компании Moderna из США.
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