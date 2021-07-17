Киев стал лидером по количеству новых случаев COVID-19: ситуация в регионах

За минувшие сутки, 16 июля, в Киеве выявили 171 новый случай коронавирусной инфекции. Таким образом столица Украины стала лидером по количеству заболевших за день.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. При этом умерли в Киеве 2 человека, а победить болезнь смогли 155 горожан.

Много заболевших также в Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35), Киевской (33) и Запорожской (30) областях. Меньше всего новых случаев подтверждено в Волынской (1), Закарпатской и Тернопольской (2), Кировогорадской (3) и Хмельницкой (5) областях.

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Отметим, что Днепропетровщина стала лидером по количеству смертей за сутки – там COVID-19 унес жизни 4 жителей области. На втором месте – Харьковщина (трое умерших).

Количество новых случаев болезни в регионах за сутки:

Киев – 171

Винницкая область – 21

Волынская область – 1

Днепропетровская область – 40

Донецкая область – 26

Житомирская область – 11

Закарпатская область – 2

Запорожская область – 30

Ивано-Франковская область – 10

Киевская область – 33

Кировоградская область – 3

Луганская область – 12

Львовская область – 24

Николаевская область – 10

Одесская область – 60

Полтавская область – 7

Ривненская область – 7

Сумская область – 17

Тернопольская область – 2

Харьковская область – 35

Херсонская область – 21

Хмельницкая область – 5

Черкасская область – 21

Черновицкая область – 9

Черниговская область – 13

Напомним, в Украине официально подтверждено 2 244 196 случаев коронавирусной инфекции. Из них 591 – обнаружен за прошедшие сутки. Среди заболевших 41 ребенок и 9 медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут усилить карантин в ближайшее время. Этот вопрос по поручению Совета национальной безопасности и обороны будет рассмотрен на заседании Кабинета министров.