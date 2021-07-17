Киев стал лидером по количеству новых случаев COVID-19: ситуация в регионах
За минувшие сутки, 16 июля, в Киеве выявили 171 новый случай коронавирусной инфекции. Таким образом столица Украины стала лидером по количеству заболевших за день.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. При этом умерли в Киеве 2 человека, а победить болезнь смогли 155 горожан.
Много заболевших также в Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35), Киевской (33) и Запорожской (30) областях. Меньше всего новых случаев подтверждено в Волынской (1), Закарпатской и Тернопольской (2), Кировогорадской (3) и Хмельницкой (5) областях.
Отметим, что Днепропетровщина стала лидером по количеству смертей за сутки – там COVID-19 унес жизни 4 жителей области. На втором месте – Харьковщина (трое умерших).
Количество новых случаев болезни в регионах за сутки:
Киев – 171
Винницкая область – 21
Волынская область – 1
Днепропетровская область – 40
Донецкая область – 26
Житомирская область – 11
Закарпатская область – 2
Запорожская область – 30
Ивано-Франковская область – 10
Киевская область – 33
Кировоградская область – 3
Луганская область – 12
Львовская область – 24
Николаевская область – 10
Одесская область – 60
Полтавская область – 7
Ривненская область – 7
Сумская область – 17
Тернопольская область – 2
Харьковская область – 35
Херсонская область – 21
Хмельницкая область – 5
Черкасская область – 21
Черновицкая область – 9
Черниговская область – 13
Напомним, в Украине официально подтверждено 2 244 196 случаев коронавирусной инфекции. Из них 591 – обнаружен за прошедшие сутки. Среди заболевших 41 ребенок и 9 медработников.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут усилить карантин в ближайшее время. Этот вопрос по поручению Совета национальной безопасности и обороны будет рассмотрен на заседании Кабинета министров.
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