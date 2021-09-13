Хроника коронавируса на 13 сентября: за сутки заразились 370 тысяч человек

По состоянию на понедельник, 13 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 225,4 млн человек. За минувший день выявили 373 175 новых инфицированных, умерли еще 5 910. Всего от болезни скончались более 4,6 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 202 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (35 тыс.), Индии (31 тыс.) и Великобритании (29 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 316 619 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 54 342 заболевших умерли, а 2 221 110 пациентов вылечились.

Во Всемирной организации здравоохранения сказали, что вряд ли удастся окончательно победить коронавирус (COVID-19). Самым опасным штаммом вируса является Дельта.

Главное за 13 сентября: