Хроника коронавируса на 13 сентября: за сутки заразились 370 тысяч человек
По состоянию на понедельник, 13 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 225,4 млн человек. За минувший день выявили 373 175 новых инфицированных, умерли еще 5 910. Всего от болезни скончались более 4,6 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 202 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (35 тыс.), Индии (31 тыс.) и Великобритании (29 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 316 619 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 54 342 заболевших умерли, а 2 221 110 пациентов вылечились.
Во Всемирной организации здравоохранения сказали, что вряд ли удастся окончательно победить коронавирус (COVID-19). Самым опасным штаммом вируса является Дельта.
Главное за 13 сентября:
В Великобритании уже в сентябре планируют начать массовую вакцинацию третьей дозой для более эффективной борьбы с коронавирусом. Начнут с пожилых людей – наиболее уязвимой категории населения.
За прошедшие выходные примерно у 1700 израильтян, которые вернулись из-за границы, выявлен коронавирус. При этом в подделке тестов подозреваются 205 паломников.
Израильский врач Борис Брыль рассказал, что вакцинированные против коронавируса молодые люди в 9 раз чаще умирают в результате болезни, чем вакцинированные пенсионеры. А это свидетельствует о том, что вакцинация действительно работает.
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