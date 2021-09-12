В Израиле у почти 1,5 тысячи хасидов, вернувшихся из Украины, выявили коронавирус

За прошедшие выходные примерно у 1700 израильтян, которые вернулись из-за границы, выявлен коронавирус. При этом в подделке тестов подозреваются 205 паломников.

Об этом сообщило издание Newsru со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Израиля. Отмечается, что из названного количества 1439 вернулись из Украины.

При этом около двух тысяч хасидов задержались в Украине из-за положительных тестов на коронавирус. Они соблюдают режим самоизоляции в нашей стране и смогут вернуться в Израиль после выздоровления.

Напомним, 6 сентября в Умани подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом среди хасидов. Специалисты осуществляли надзор, чтобы в Умани и в целом по области придерживались противоэпидемические требования.

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Уже 7 сентября Израиль отправил в Украину спецсамолет за паломником, который находился в критическом состоянии в результате заражения коронавирусом. Симптомы COVID-19 у 54-летнего мужчины проявились уже в Умани, по мнению врачей, существовала реальная угроза его жизни. На самолете было оборудовано отделение интенсивной терапии.

По возвращению в Израиль из Умани некоторые паломники попались на поддельных негативных COVID-тестах. Предварительно, полиция составила десятки протоколов, однако подозревала, что количество нарушителей может исчисляться сотнями. Подделка COVID-тестов в Израиле считается нарушением и фигурантов ждет наказание.

Как сообщал OBOZREVATEL, праздник Рош ха-Шана в Умани завершился 8 сентября. Хасиды покинули город. Полиция заверила, что грубых нарушений во время мероприятий в городе не было зафиксировано. В то же время наблюдается рост заболеваемости коронавирусом