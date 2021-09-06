В Умани зафиксировали первые случаи COVID-19 среди паломников-хасидов
Первые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Умани, куда на празднование иудейского нового года Рош ха-Шана прибыли несколько десятков тысяч брацлавских хасидов. Чиновники признают, что эпидемическая ситуация на Черкасщине неустойчива.
Об этом сообщила начальник Уманского городского управления ГУ Госпродпотребслужбы в Черкасской области Лариса Качанова. Ее слова цитирует APnews.
"Уже зарегистрированы первые больные среди прибывших к нам паломников", – сказала она, но не уточнила точное количество зараженных COVID-19.
По ее словам, эпидемическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом хоть и неустойчива, но пока контролируемая. Специалисты осуществляют надзор, чтобы в Умани и в целом по области придерживались противоэпидемические требования.
На Черкасщине за прошедшие сутки зарегистрировали 10 новых случаев COVID-19, общее количество возросло до 83 174. В области за 5 сентября не было зафиксировано ни одной новой смерти (всего 1334) и выздоровления (80 998). Сейчас активными больными остаются по меньшей мере 842 человека.
По состоянию на воскресенье, 5 сентября, на празднование Рош ха-Шана в Умань приехали почти 23 тысячи паломников. По данным ГУ Нацполиции в Черкасской области, среди них 1730 детей. Всего в 2021 году город намеревались посетить около 50 тысяч хасидов.
Празднование Рош ха-Шана или начала нового года у иудеев началось 6 сентября. Об истории этого праздника, его традициях и запретах читайте в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обратился с призывом к хасидской общине соблюдать украинское законодательство во время паломничества в Умани. Он уточнил, что официальный Киев со своей стороны принял для этого беспрецедентные меры.
Известно, что кроме самих паломников, в Умань на Рош ха-Шана прибыли также 11 израильских полицейских. Они будут помогать украинским правоохранителям следить за порядком во время празднования.
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