Ученые назвали самую эффективную вакцину против штамма Дельта

Вакцина Moderna значительно эффективнее против штамма коронавируса Дельта, по сравнению с препаратами Pfizer и Johnson & Johnson. Однако, все три вакцины предотвращают госпитализацию и тяжелое течение болезни.

К таким выводам пришли ученые из Института Регенштрайфа. Специалисты из сети VISION Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC) проанализировали более 32 000 медицинских обращений больных COVID-19 с девяти американских штатов в течение июня, июля и августа 2021 – именно в это время штамм Дельта стал самым распространенным вариантом коронавируса.

Результаты исследования показали, что не вакцинированные люди с коронавирусом в 5-7 раз чаще нуждаются в неотложной помощи или госпитализации, по сравнению с теми, кто получил хотя бы одну дозу вакцины.

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Они также проанализировали эффективность различных вакцин против COVID-19 среди взрослых людей в возрасте от 18 лет.

По результатам исследования в предотвращении госпитализации:

Moderna показала эффективность на 95%,

Pfizer – на 80%,

Johnson & Johnson – на 60%.

Во избежании попадания в отделения неотложной помощи:

Moderna была эффективной на 92%,

Pfizer – на 77%,

Johnson & Johnson – на 65%.

Исследование также показало, что эффективность вакцины снижается у людей, старше 75 лет.

Но несмотря на разную эффективность, все три вакцины обеспечивают защиту от коронавируса и снижают риск тяжелого течения болезни, заверил автор исследования Шон Греннис, вице-президент Института Регенштрайфа по данным и аналитики.

"Эти реальные данные показывают, что вакцины остаются высокоэффективными средствами в уменьшении госпитализаций, связанных с COVID-19, и попадании в отделения неотложной помощи, даже при наличии нового штамма COVID-19. Вакцины против COVID-19 – это мощный инструмент борьбы с пандемией", – отметил Шон Греннис.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые из Медицинского центра Лангон в Нью-Йорке создали тест, способный предсказать тяжесть течения коронавирусной болезни. Благодаря этому тесту они хотят эффективно находить людей из группы риска и вовремя оказывать им медицинскую помощь.