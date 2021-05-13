Хроника коронавируса на 13 мая: глава ВОЗ сделал прививку от COVID-19

По состоянию на четверг, 13 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 161 млн человек. За минувший день выявили 750 656 новых инфицированных, умерли еще 13 826. Всего от болезни скончались более 3,3 млн пациентов.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус вакцинировался от коронавируса в Университетской клинике Женевы. Об этом он сообщил в своем Twitter. Каким именно препаратом сделали прививку, не уточнятся.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 2 129 073 случая инфицирования, болезнь унесла жизни 46 987 заболевших, в то же время 1 797 136 ее побороли.

В Украину, предварительно, 17 мая, должна прибыть еще одна партия вакцины против коронавируса производства компании Pfizer.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении локдауна в стране 17 мая. Число заражений COVID-19 резко снижается.