Украина оказалась на 1 месте по смертности от COVID-19 в Европе за сутки

За минувшие сутки, 12 мая, Украина оказалась на первом месте по смертности от коронавирусной инфекции в Европе. В стране скончались 356 человек.

Следом в статистике оказались Польша – 343 умерших, Италия – 262, Германия – 252, Франция – 184 и Испания – 108. В России умерли 355 зараженных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

По состоянию на утро 13 мая по общему количеству смертей с начала пандемии Украина была на восьмом месте среди европейских стран – 46 987 случаев. Рейтинг возглавили Великобритания – 127 640, Италия – 123 544 и Франция – 107 119.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Европе умерли более 1 млн человек, в мире зафиксировали 3,3 млн смертей. Больше всего жизней болезнь унесла в США – 597 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении локдауна в стране и назвал дату. Число заражений COVID-19 резко снижается.