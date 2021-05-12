В Турции анонсировали завершение локдауна: когда отменят

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении локдауна в стране. Число заражений COVID-19 резко снижается.

Об этом в среду, 12 мая, сказал Эрдоган в телеобращении по случаю окончания Рамадана. Президент подчеркнул, что пандемию удалось взять под контроль.

"Взяв пандемию под контроль, по окончанию Рамадана мы сделаем шаги для начала контролируемой нормализации. Мы планировали избавиться от этой напасти еще до конца прошлого года, но все новые волны пандемии повлияли не только на нашу страну, но и на весь мир. Мы вынуждены были вновь пойти на ограничительные меры", – сказал Эрдоган.

Он отметил, что суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Турции 16 апреля показал максимум с начала пандемии – 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться и 10 мая достиг минимального значения за два месяца – 13 604 зараженных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса, продлится еще минимум год.