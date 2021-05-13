Ляшко объяснил, почему нет нужды делать тесты на антитела к COVID-19
Украинцам не нужно делать тесты на антитела к коронавирусу (COVID-19) без крайней необходимости. Также вакцина не влияет на наличие или отсутствие антител.
Об этом в эфире "Радіо Свобода" сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он назвал маркетинговым ходом проведение каких-либо исследований на антитела.
"Не нужно бегать делать после или перенесенной болезни, или после проведенной вакцинации, если вы только не попадаете в определенную категорию, когда вам рекомендуется это сделать для проведения исследований", – пояснил он.
Ляшко добавил, что кроме гуморального иммунитета, есть еще клеточный иммунитет.
"Отсутствие или наличие антител, которое может исследовать та или иная тест-система в той или иной лаборатории – это не свидетельство того, что вакцина работает или не работает", – сказал медик.
Ляшко подчеркнул, что после проведения прививки иммунитет формируется, однако метод, которым определялись антитела, может этого не зафиксировать.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины ответили, нужно ли перед вакцинацией от коронавируса сдавать тест на антитела.
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