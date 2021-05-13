Ляшко объяснил, почему нет нужды делать тесты на антитела к COVID-19

Украинцам не нужно делать тесты на антитела к коронавирусу (COVID-19) без крайней необходимости. Также вакцина не влияет на наличие или отсутствие антител.

Об этом в эфире "Радіо Свобода" сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он назвал маркетинговым ходом проведение каких-либо исследований на антитела.

"Не нужно бегать делать после или перенесенной болезни, или после проведенной вакцинации, если вы только не попадаете в определенную категорию, когда вам рекомендуется это сделать для проведения исследований", – пояснил он.

Ляшко добавил, что кроме гуморального иммунитета, есть еще клеточный иммунитет.

"Отсутствие или наличие антител, которое может исследовать та или иная тест-система в той или иной лаборатории – это не свидетельство того, что вакцина работает или не работает", – сказал медик.

Ляшко подчеркнул, что после проведения прививки иммунитет формируется, однако метод, которым определялись антитела, может этого не зафиксировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины ответили, нужно ли перед вакцинацией от коронавируса сдавать тест на антитела.