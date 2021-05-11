Хроника коронавируса на 11 мая: РФ стала лидером по количеству новых заражений в Европе

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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Хроника коронавируса на 11 мая: РФ стала лидером по количеству новых заражений в Европе

По состоянию вторник, 11 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 159,6 млн человек. За минувший день выявили 611 096 новых инфицированных, умерли еще 10 586. Всего от болезни скончались более 3,3 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 137,3 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 обнаружили в Индии – 329,5 тысяч, США – 30,1 тысяч и Бразилии – 29,2 тысячи.

В Европе за минувшие сутки, 10 мая, заразилось более 60,3 тысяч человек. Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировали в России – 8 465, Германии – 7 814 и Нидерландах – 5 858. При этом наибольшее число новых смертей зафиксировали в РФ – 321, Франции – 292 и Италии –198.

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Хроника коронавируса на 11 мая: РФ стала лидером по количеству новых заражений в Европе
Хроника коронавируса на 11 мая: РФ стала лидером по количеству новых заражений в Европе

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 11 мая:

  • В Индии тела людей, умерших, предположительно, от коронавируса, обнаружили в реке Ганг в штате Бихар. В реке может находиться около 100-150 тел.

  • Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

  • В ВОЗ заявили, что мировой уровень заболеваемости и смертности от коронавируса (COVID-19) вышел на плато.

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