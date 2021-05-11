Хроника коронавируса на 11 мая: РФ стала лидером по количеству новых заражений в Европе

По состоянию вторник, 11 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 159,6 млн человек. За минувший день выявили 611 096 новых инфицированных, умерли еще 10 586. Всего от болезни скончались более 3,3 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 137,3 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 обнаружили в Индии – 329,5 тысяч, США – 30,1 тысяч и Бразилии – 29,2 тысячи.

В Европе за минувшие сутки, 10 мая, заразилось более 60,3 тысяч человек. Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировали в России – 8 465, Германии – 7 814 и Нидерландах – 5 858. При этом наибольшее число новых смертей зафиксировали в РФ – 321, Франции – 292 и Италии –198.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 2 122 327 всех случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 46 512 человек, в то же время 1 768 753 ее побороли.

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