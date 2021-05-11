В 4 регионах Украины за сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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В 4 регионах Украины за сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 10 мая, от коронавируса (COVID-19) было вакцинировано 2 194 человека. В то же время в 4 регионах не сделали ни одной прививки: Киев, Винницкая, Луганская и Херсонская области.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. В общем 865 590 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 695 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество прививок в регионах в сутки:

  • Киев – 0 прививок;

  • Винницкая область – 0 прививок;

  • Волынская область – 52 прививки;

  • Днепропетровская область – 452 прививки;

  • Донецкая область – 10 прививок;

  • Житомирская область – 54 прививки;

  • Закарпатская – 93 прививки;

  • Запорожская область – 24 прививки;

  • Ивано-Франковская область – 20 прививок;

  • Киевская область – 50 прививок;

  • Кировоградская область – 56 прививок;

  • Луганская область – 0 прививок;

  • Львовская область – 592 прививки;

  • Николаевская область – 107 прививок;

  • Одесская область – 90 прививок;

  • Полтавская область – 74 прививки;

  • Ривненская область – 40 прививок;

  • Сумская область – 66 прививок;

  • Тернопольская область – 80 прививок;

  • Харьковская область – 103 прививки;

  • Херсонская область – 0 прививок;

  • Хмельницкая область – 20 прививок;

  • Черкасская область – 11 прививок;

  • Черновицкая область – 30 прививок;

  • Черниговская область – 70 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки, 10 мая, в Украине выявлено 2208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего – 2 124 535.

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