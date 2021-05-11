В 4 регионах Украины за сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19
В Украине за минувшие сутки, 10 мая, от коронавируса (COVID-19) было вакцинировано 2 194 человека. В то же время в 4 регионах не сделали ни одной прививки: Киев, Винницкая, Луганская и Херсонская области.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. В общем 865 590 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 695 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество прививок в регионах в сутки:
Киев – 0 прививок;
Винницкая область – 0 прививок;
Волынская область – 52 прививки;
Днепропетровская область – 452 прививки;
Донецкая область – 10 прививок;
Житомирская область – 54 прививки;
Закарпатская – 93 прививки;
Запорожская область – 24 прививки;
Ивано-Франковская область – 20 прививок;
Киевская область – 50 прививок;
Кировоградская область – 56 прививок;
Луганская область – 0 прививок;
Львовская область – 592 прививки;
Николаевская область – 107 прививок;
Одесская область – 90 прививок;
Полтавская область – 74 прививки;
Ривненская область – 40 прививок;
Сумская область – 66 прививок;
Тернопольская область – 80 прививок;
Харьковская область – 103 прививки;
Херсонская область – 0 прививок;
Хмельницкая область – 20 прививок;
Черкасская область – 11 прививок;
Черновицкая область – 30 прививок;
Черниговская область – 70 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки, 10 мая, в Украине выявлено 2208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего – 2 124 535.
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