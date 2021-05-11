В 4 регионах Украины за сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 10 мая, от коронавируса (COVID-19) было вакцинировано 2 194 человека. В то же время в 4 регионах не сделали ни одной прививки: Киев, Винницкая, Луганская и Херсонская области.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. В общем 865 590 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 695 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество прививок в регионах в сутки:

Киев – 0 прививок;

Винницкая область – 0 прививок;

Волынская область – 52 прививки;

Днепропетровская область – 452 прививки;

Донецкая область – 10 прививок;

Житомирская область – 54 прививки;

Закарпатская – 93 прививки;

Запорожская область – 24 прививки;

Ивано-Франковская область – 20 прививок;

Киевская область – 50 прививок;

Кировоградская область – 56 прививок;

Луганская область – 0 прививок;

Львовская область – 592 прививки;

Николаевская область – 107 прививок;

Одесская область – 90 прививок;

Полтавская область – 74 прививки;

Ривненская область – 40 прививок;

Сумская область – 66 прививок;

Тернопольская область – 80 прививок;

Харьковская область – 103 прививки;

Херсонская область – 0 прививок;

Хмельницкая область – 20 прививок;

Черкасская область – 11 прививок;

Черновицкая область – 30 прививок;

Черниговская область – 70 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки, 10 мая, в Украине выявлено 2208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего – 2 124 535.