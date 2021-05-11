В Украине от COVID-19 за сутки умерло почти 120 человек

За последние сутки, 10 мая, в Украине обнаружено 2 208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего – 2 124 535. В частности, заболели 89 детей и 34 медработник.

Об этом в Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов. За прошлый день болезнь побороли 8 617 человек (всего 1 777 370), умерли – 119 (46 631).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.

За сутки 2 194 человека привито против COVID-19. В общем 865 590 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 695 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев – 98 случаев / 0 прививок;

Винницкая область – 39 случаев / 0 прививок;

Волынская область – 105 случаев / 52 прививки;

Днепропетровская область – 191 случай / 452 прививки;

Донецкая область – 325 случаев / 10 прививок;

Житомирская область – 16 случаев / 54 прививки;

Закарпатская – 43 случая / 93 прививки;

Запорожская область – 169 случаев / 24 прививки;

Ивано-Франковская область – 31 случай / 20 прививок;

Киевская область – 76 случаев / 50 прививок;

Кировоградская область – 67 случаев / 156 прививок;

Луганская область – 15 случаев / 0 прививок;

Львовская область – 50 случаев / 592 прививки;

Николаевская область – 132 случая / 107 прививок;

Одесская область – 86 случаев / 90 прививок;

Полтавская область – 97 случаев / 74 прививки;

Ривненская область – 76 случаев / 40 прививок;

Сумская область – 51 случай / 66 прививок;

Тернопольская область – 62 случая / 80 прививок;

Харьковская область – 213 случаев / 103 прививки;

Херсонская область – 38 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область – 0 случаев / 20 прививок;

Черкасская область – 128 случаев / 11 прививок;

Черновицкая область – 63 случая / 30 прививок;

Черниговская область – 37 случаев / 70 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее в Украине за сутки от COVID-19 выздоровели более 9 тысяч человек.