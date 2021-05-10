В Украине за сутки от COVID-19 выздоровели более 9 тысяч человек
За последние сутки, 9 мая, в Украине обнаружено 2817 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего – 2 122 327. В частности, заболели 159 детей и 31 медработник.
Об этом в Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов. За прошлый день болезнь побороли 9002 человека (всего 1 768 753).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 1414 человека;
выписаны из больниц – 1279 пациентов;
летальных случаев – 119 (всего 46 512).
Также было осуществлено тестирований в сутки – 21883 (в частности методом ПЦР – 13158, методом ИФА – 2250), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6475.
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