В больницах Украины стало меньше занятых коек с кислородом из-за COVID-19

За минувшие сутки в медучреждения Украины госпитализировали еще 2609 больных COVID-19 или пациентов с подозрением на это заболевание: больше всего на Днепропетровщине – 265 и Харьковщине – 233. Однако 5290 человек выписали.

На утро 9 мая в больницах регионов были заняты 27 274 койко-места из 78 025, что составляет 35%. Данные по койкофонду обновил портал СОТА от Аппарата СНБО.

В областях снизился уровень загруженности коек с подведенным кислородом – в среднем показатель составляет 35,1% (24 316 мест из всех 68,3 тыс.). Тогда как в интенсивной терапии он довольно высокий – 51,6% (заняты 2718 коек из всех 5271).

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, места с кислородом заняты так:

Харьковская область – 47,7%;

Сумская область – 44,8%;

Луганская область – 44,7%;

Днепропетровская область – 43,7%;

Донецкая область – 42,4%;

Сумская область – 40,1%.

Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии:

Харьковская область – 83,3%;

Запорожская область – 77%;

Кировоградская область – 71,3%;

Днепропетровская область – 66,4%;

Черкасская область – 63,3%;

Сумская область – 61,9%.

К тому же в больницах 1297 пациентов (-2 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Больше всего таких в Киеве – 238, на Харьковщине – 166 (-2), Полтавщине – 67 (-3), Донетчите – 64 (-2), Днепропетровщине и Запорожье – 57 (+7 и +2 соответственно).

Статистика по регионам:

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина среди стран мира заняла 11 место по количеству новых заражений COVID-19 на 8 мая, а по уровню смертности среди стран Европы – 2-ю позицию.