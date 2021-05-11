Степанов рассказал об опасности нового штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса (COVID-19) очень опасен, и он подбирается к Украине.

Об этом на брифинге во вторник, 11 мая, заявил глава Минздрава Максим Степанов. Министр рассказал о тяжелых последствиях коронавирусной болезни.

"Миру угрожает новый штамм коронавируса, который наделал много горя в Индии и подступает к границам нашей страны. Вирус уже обнаружили в Польше, Румынии и других странах Европы", – сказал министр здравоохранения.

Степанов предупредил, что новый штамм очень опасный и агрессивный, даже больше чем британский и южно-африканский.

"Он выражен тяжелой клинической картиной не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщению индийских СМИ, фиксируются также случаи слепоты и микромикоза – некротическое поражение слизистой носа и горла", – добавил министр.

Напомним, что же происходит в Индии, есть ли угроза для Украины, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Владимир Курпита сказал, если в Украину проникнет индийский штамм, то будет бешеная заболеваемость COVID-19.