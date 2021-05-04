Курпита: если в Украину проникнет индийский штамм, то будет бешенная заболеваемость COVID-19
Очередная волна эпидемии коронавируса в Украине идет на спад, а пасхальные и майские праздники несущественно повлияют на эпидемиологическую ситуацию. Более опасным является вероятный приход индийского штамма. Если это произойдет в начале июня, то в течение всего лета в Украине будет бешеная заболеваемость.
Об этом рассказал в блиц-интервью OBOZREVATEL врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита. Далее приводим его прямую речь.Волна идет на спад, но это не конец
Нужно четко понимать, что такое волна. Это стремительное увеличение количества новых случаев заболевания. Но сейчас эти показатель, как и уровень госпитализаций, понижается. На западе Украины волна существенно уменьшилась, так же идет на спад в центре, еще немного держится на юге и на востоке.
Но все думают, что волна сойдет и заболеваемость тоже. Нет, этого не будет. На каком-то минимальном уровне она будет поддерживаться весь последующий период, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Поэтому в мае-июне ежесуточно все еще будут выявлять по полторы-два тысячи новых случаев заболевания.
Однако та нагрузка, которая была в феврале-марте, проходит. Система здравоохранения будет иметь определенную передышку.Солнце и ветер не уничтожат коронавирус
В Индии сейчас плюс 30, есть солнце и ветер, но за последние сутки там обнаружили 360 000 новых случаев. Это точно не те факторы, которые влияют на распространение эпидемии. В Украине после майских праздников тоже можно ожидать повышения, но не до 19 000. Скорее всего это будут невысокие цифры, потому что часть людей не пойдет на религиозные обряды, а майские шашлыки – проходят на улице, а не в помещении.
Мы не знаем, сколько именно украинцев переболело, для этого необходимо провести специальные исследования по выявлению антител у населения, независимо от того, переболело оно или нет. Все остальное – догадки.
Для меня более опасной историей есть момент, когда в Украину придет индийский штамм. Если это произойдет в начале июня – будем иметь бешеную заболеваемость в течение всего лета. Это значительно опаснее, чем пасхальные праздники, которые идут на фоне штаммов, уже циркулирующих в Украине.Можно ли избежать опасного штамма
Многие страны вводят ограничения, касающиеся необходимости пребывания на карантине, проведения тестирования. Нидерланды, несмотря на большое количество вакцинированных, до сих пор применяют жесткие требования для приезжих. Это сделанный ПЦР-тест за 24 часа до въезда или 2 недели самоизоляции в отеле после.Индийский вариант может поражать переболевших
Есть предположение, что он не только агрессивнее британского или южноафриканского штаммов, просто он другой и обладает способностью подавлять иммунную защиту, которая сформировалась на предыдущие варианты. Не исключено, что те, кто переболел, могут заражаться и индийским вариантом.
Поэтому эпидемия коронавируса завтра не закончится. Однако по данным НАН, в Украине есть тенденция к спаду, прогнозов к повышению в следующие несколько недель нет. Но это достаточно динамичная ситуация, все может измениться.
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