Курпита: если в Украину проникнет индийский штамм, то будет бешенная заболеваемость COVID-19

Очередная волна эпидемии коронавируса в Украине идет на спад, а пасхальные и майские праздники несущественно повлияют на эпидемиологическую ситуацию. Более опасным является вероятный приход индийского штамма. Если это произойдет в начале июня, то в течение всего лета в Украине будет бешеная заболеваемость.

Об этом рассказал в блиц-интервью OBOZREVATEL врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита. Далее приводим его прямую речь.

Нужно четко понимать, что такое волна. Это стремительное увеличение количества новых случаев заболевания. Но сейчас эти показатель, как и уровень госпитализаций, понижается. На западе Украины волна существенно уменьшилась, так же идет на спад в центре, еще немного держится на юге и на востоке.

Но все думают, что волна сойдет и заболеваемость тоже. Нет, этого не будет. На каком-то минимальном уровне она будет поддерживаться весь последующий период, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Поэтому в мае-июне ежесуточно все еще будут выявлять по полторы-два тысячи новых случаев заболевания.

Однако та нагрузка, которая была в феврале-марте, проходит. Система здравоохранения будет иметь определенную передышку.

В Индии сейчас плюс 30, есть солнце и ветер, но за последние сутки там обнаружили 360 000 новых случаев. Это точно не те факторы, которые влияют на распространение эпидемии. В Украине после майских праздников тоже можно ожидать повышения, но не до 19 000. Скорее всего это будут невысокие цифры, потому что часть людей не пойдет на религиозные обряды, а майские шашлыки – проходят на улице, а не в помещении.

Мы не знаем, сколько именно украинцев переболело, для этого необходимо провести специальные исследования по выявлению антител у населения, независимо от того, переболело оно или нет. Все остальное – догадки.

Для меня более опасной историей есть момент, когда в Украину придет индийский штамм. Если это произойдет в начале июня – будем иметь бешеную заболеваемость в течение всего лета. Это значительно опаснее, чем пасхальные праздники, которые идут на фоне штаммов, уже циркулирующих в Украине.

Многие страны вводят ограничения, касающиеся необходимости пребывания на карантине, проведения тестирования. Нидерланды, несмотря на большое количество вакцинированных, до сих пор применяют жесткие требования для приезжих. Это сделанный ПЦР-тест за 24 часа до въезда или 2 недели самоизоляции в отеле после.

Есть предположение, что он не только агрессивнее британского или южноафриканского штаммов, просто он другой и обладает способностью подавлять иммунную защиту, которая сформировалась на предыдущие варианты. Не исключено, что те, кто переболел, могут заражаться и индийским вариантом.

Поэтому эпидемия коронавируса завтра не закончится. Однако по данным НАН, в Украине есть тенденция к спаду, прогнозов к повышению в следующие несколько недель нет. Но это достаточно динамичная ситуация, все может измениться.